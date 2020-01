Diana del Bufalo a Verissimo: “Nella relazione con Paolo io non ho sbagliato niente”

Sarà la sua prima volta in tv dopo la fine della relazione con Paolo Ruffini. Per la prima volta a Verissimo Diana del Bufalo racconta le sue emozioni dopo qualche settimana dalla fine della sua relazione con l’attore e conduttore; sempre nel salotto di Verissimo, qualche tempo fa, erano arrivate le prime dichiarazioni di Paolo, che a Silvia Toffanin aveva raccontato qualcosa di questa relazione, parlando solo bene di Diana, senza però scendere nei dettagli. L’ex allieva di Amici, e oggi bravissima attrice, ha invece voluto raccontare qualcosa in più in queste settimane della sua storia con Ruffini, scendendo anche nei dettagli. L’attrice infatti ha fatto capire, nella sua intervista per Oggi, di aver scoperto che Paolo avrebbe voluto una sorta di relazione aperta e ha parlato di poliamore.

DIANA DEL BUFALO A VERISSIMO: LA SUA INTERVISTA DOPO LA FINE DELLA STORIA CON RUFFINI

“Nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente. Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male” ha ribadito anche dal salotto di Verissimo la Del Bufalo. Ci tiene a precisarlo perchè proprio dal salotto di Verissimo l’attore aveva detto che se una storia finisce a sbagliare sono entrambe le persone ma Diana non la pensa affatto come lui.

Silvia Toffanin qualche settimana fa ospitando Ruffini si era augurata che questa bellissima storia d’amore potesse risbocciare ma Diana non è dello stesso avviso. “Continuo a volergli bene, ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli. Due settimane fa ci siamo anche parlati al telefono, ma è davvero finita“.

In queste settimane l’attrice ha trascorso molto tempo con Cristiano Caccamo. Non sono mancate le chicche di gossip in merito e le insinuazioni ma Diana e Cristiano sono solo ottimi amici. Lo spiega proprio l’ex allieva del talent di Maria de Filippi: “Non stiamo insieme. Con lui non c’è quel tipo di chimica. Cristiano è il mio migliore amico e ci vogliamo un bene dell’anima. È stato il mio angelo custode”.