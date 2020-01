Diana Del Bufalo su Paolo Ruffini dopo quattro giorni di digiuno, ha sbagliato solo lui (Foto)

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati ormai da un po’ di tempo, è stata l’attrice a rivelare in lacrime e con grande dolore la fine di un amore mentre lui ha detto solo che era dispiaciuto di vederla soffrire (foto). Avevamo capito tutti che Ruffini forse non è poi così fedele ma Diana ci tiene a precisarlo. Rompe il silenzio la Del Bufalo, spiega che per il suo ex compagno loro dovevano essere una coppia aperta ma ovviamente a lei non poteva stare bene. Si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa pur confidando che ha accettato le scuse di Paolo ma ha ricominciato a vivere. Nel frattempo ha però sofferto, è rimasta quattro giorni chiusa in camera senza mangiare nemmeno una briciola. Un digiuno dettato dalla sofferenza, un dolore che è esploso anche sui social. E’ meravigliosa Diana Del Bufalo nella sua intervista a Oggi quando dice che è tornata alla vita con una parmigiana di melanzane. La sua famiglia era preoccupata, sua zia ha pensato di cucinarle il suo piatto preferito e quando l’ha divorato ha capito che stava guarendo, che era bellissima ed era giunto il momento di divertirsi.

DIANA DEL BUFALO: “IO NON HO MAI SBAGLIATO CON PAOLO”

“Ci siamo sentiti al telefono, le accetto (parla delle scuse) Quel che non accetto sono i commenti di chi dice: “Quando finisce un amore si sbaglia sempre in due”. A volte non è così. A volte sbaglia uno solo, cioè lui, Paolo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia”. Ne è sicura ed è qui che si toglie un sassolino dalla scarpa rivolgendosi a lui: “Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che fossi d’accordo con questa cosa del poliamore”. Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali”.





Nella stessa intervista risponde anche a chi crede che adesso sia fidanzata con Cristiano Caccamo. E’ il suo migliore amico: “preciso che non è gay… anzi…” ma si vogliono un gran bene e tra loro non c’è mai stato niente. Noi facciamo il tifo per questo amore che ancora non è sbocciato, magari un giorno…