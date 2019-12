Diana del Bufalo: è finita con rabbia con Paolo Ruffini e c’è del risentimento (Foto)

Un mese fa Diana del Bufalo ha confidato su Instagram il suo malessere, il suo periodo difficile e molti hanno pensato fosse legato a Paolo Ruffini, forse era davvero così (Foto). Nel suo ultimo post Diana ha annunciato, confermato, la fine con il conduttore e attore. Nessun messaggio di dolce addio ma pur cercando di moderare rabbia e risentimento si legge tra le righe la sua delusione, la sua sofferenza. Diana del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati già un mese e mezzo fa, i conti tornano e lei è evidente che li stia facendo con se stessa. Il risultato è una donna più matura, che si ama, che vorrebbe dire qualcosa in più ma non lo fa. Ruffini impegnato a teatro resta in silenzio, non dice nulla del loro amore ma tutti sanno che hanno provato più volte ad amarsi. Un post dal sapore amore, Diana è sincera e corre il rischio di apparire patetica, come dice lei stessa. Un addio dopo una luna storia d’amore che non è per niente semplice e indolore. Stavano insieme dal 2015 ma hanno spesso vissuto alti e bassi, adesso è finita per sempre.

DIANA DEL BUFALO E PAOLO RUFFINI SI SONO LASCIATI

“Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto” basterebbe già questo ma Diana prosegue: “Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me”.





Sembra che a soffrire tra i due sia stata lei e sia ancora lei: “Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio!

Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo”. Si lascia immaginare da tutti con tutto il suo dolore di donna ferita, poi si rivolge alle donne, al sesto senso e forse qualcosa in più si intuisce.