Per Diana del Bufalo un periodo difficile, il suo sfogo e il percorso di psicoterapia (Foto)

Con una foto e un post su Instagram Diana del Bufalo ha confidato un suo periodo complicato abbattendo quel muro di perfezione che molti personaggi famosi si ostinano a mostrare sempre (foto). Capita a tutti un periodo difficile e può capitare di non avere i mezzi per superarlo, l’attrice per superare questo periodo di cambiamento e di confusione si è rivolta a chi davvero può aiutarla. Sempre più vip confidano che in momenti delicati della loro vita si sono affidati alla psicoterapia trovando un modo concreto per vivere meglio, per affrontare i problemi che sembrano insuperabili. Il suo volto triste in primo piano dice già tutto, chissà in quanti guardandolo riescono a comprendere bene ciò che sta provando. E’ una fragilità di cui non bisogna vergognarsi, la vera forza è farsi aiutare; come confessa Diana “la psicoterapia è magica e non è per matti”. Il supporto psicoterapeuta che la sta guidando lo consiglia a tutti, è prezioso per il suo benessere e la sua felicità.

DIANA DEL BUFALO SUI SOCIAL RIVELA UN MOMENTO NON FACILE DELLA SUA VITA

“Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla. Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno… la psicoterapia è magica, non è per i matti” scrive l’ex alunna di Amici aggiungendo: “È un percorso di allineamento con se stessi stupendo. Io sono come voi… fragile… non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima”.

La fragilità di cui parla la Del Bufalo si può superare, si può diventare più forti. E’ un percorso che tanti abbracciano, abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci aiuti, qualunque sia la nostra vita.





