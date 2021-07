Belen sta meglio: “Ho una faccia tremenda”

Ha spaventato un po’ tutti ieri Belen Rodriguez quando durante la registrazione di Tu si que vales ha avuto un malore. Hanno dovuto fermare tutto preoccupati per il mancamento della showgirl che solo dieci giorni fa ha dato alla luce sua figlia Luna Marì. Sono stati necessari per Belen ben tre flebo ed è stata lei stessa a raccontare tutto ieri sera quando finalmente è tornata in albergo. Forse anche un breve ricovero in ospedale per i controlli necessari. Belen ha confidato che era disidratata e che di certo stare con la sua bambina e altro riposo l’avrebbe rimessa in piedi. La showgirl ha forse chiesto troppo al suo corpo, a se stessa, ma questa mattina è ancora lei tra le sue storie Instagram a raccontare come sta, come si sente.

COME STA BENE DOPO IL MALORE E LE FLEBO

La Rodriguez è ancora a letto con la sua piccolina accanto, Luna è un vero spettacolo, dolcissima appena sveglia e la sua mamma commenta subito che la sua bimba le mancherà tanto. “Io sto meglio, ho una faccia tremenda ma adesso la mia Cristina mi metterà a posto” ha spiegato ai follower preoccupati e in attesa di sapere se oggi sarebbe riuscita a registrare.

Belen sta meglio, è negli studi di Roma pronta per registrare finalmente la prima puntata di Tu si que vales ma non mancano le critiche per lei ma anche per gli abitini che propone pubblicizzando Original Marines. Troppo costosi, dicono in molti, non si aspettavano da questo marchio dei prezzi così alti, ma non è certo colpa di Belen. C’è anche chi le consiglia di mettere sempre i calzini alla sua bambina, con qualunque temperatura, e da lì è polemica tra le follower mentre la showgirl si riprende il suo posto in tv.