Flebo per Belen, non è riuscita a registrare Tu si que vales

E’ Belen Rodriguez ad avere avvisato i suoi fan che oggi non è stata bene, che ha dovuto fare ben tre flebo. La showgirl argentina non è riuscita a registrare Tu si que vales, ce l’ha messa tutto ma non ha retto. A una sola settimana dal parto Belen ha cercato di tornare al lavoro, di mantenere fede ai suoi impegni ma evidentemente era troppo presto. Per raccontare tutto tra le sue storie Instagram Belen mostra un breve video con la sua bambina. Luna Marì dolcissima dorme vicino alla sua mamma, è un vero amore e la Rodriguez si rilassa e sorride al mondo guardandola. Intanto, non è stata bene e nel mostrare il cerotto sul braccio racconta: “Io sono appena tornata in hotel, non sono stata bene, ho subito tre flebo perché ero disidratata, ci ho provato ma non sono riuscita a registrare”.

BELEN E’ STATA MALE DURANTE LA REGISTRAZIONE DI TU SI QUE VALES

Ha fatto di tutto per arrivare agli studi di Roma riposata ma ha chiesto forse troppo al suo fisico. E’ partita due giorni fa in treno con Antonino Spinalbese e la figlia, è arrivata a destinazione in tempo per riposare un po’ e per le prove ma al momento della registrazione non ha retto, è stata male e hanno dovuto ovviamente fermare tutto.

“Domani speriamo di riuscire a fare Tu si que vales. Intanto, io mi guardo questa cucciola e tutto mi passa” ha aggiunto Belen continuando a mostrare la sua bellissima bimba che dorme.

Sempre così attenta al suo lavoro ma questa volta non ce l’ha fatta. Fino a qualche giorno fa in molti avevano pensato che Giulia Stabile, la vincitrice di Amici, avrebbe sostituito la showgirl alla conduzione di Tu si que vales, poi abbiamo visto Belen partire in treno con il compagno e la piccolina. A una settimana dal parto è forse chiedere troppo.