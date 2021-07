Giulia De Lellis si è vaccinata, mostra la foto in barella: “E’ imbarazzante”

Giulia De Lellis si è vaccinata, desidera spingere tutti a farlo per uscire al più presto dalla pandemia ma forse ha sbagliato foto. Poco fa tra le sue storie Instagram Giulia De Lellis è apparsa come sempre con un look curatissimo tra make up, capelli, accessori e quel gesticolare delle mani tipico di molte infleuncer. Ha raccontato che si è vaccinata e ha spiegato che non ha fatto foto dello storico momento, non ci ha pensato, non era una sua necessità, questo è strano visto il suo lavoro, ma aveva così tanta ansia e paura che l’ha dimenticato. Ci ha pensato però una sua amica a scattare qualche foto e poi Giulia ha scelto di pubblicare quella in barella. Una foto imbarazzante, lo ammette la De Lellis che dopo avere criticato o ammirato chi scatta selfie con il cerotto al braccio lei pubblica l’immagine peggiore.

GIULIA DE LELLIS IN BARELLA DOPO IL VACCINO

Una foto che più che imbarazzare impressiona ma Giulia precisa che sta benissimo, che non c’è motivo di allarmarsi, che non si è sentita benissimo subito dopo il vaccino e che le hanno fatto una flebo. Davvero poco incoraggiante ma è anche giusto riferire i sintomi. Niente di grave, lo ripete e scherza con la sua paura per i farmaci e le siringhe. Sarà forse stata l’ansia a farla crollare dopo l’inoculazione?

Poi polemizza: “Invidio quelli che vanno lì bellissimi, raggianti… io avevo l’ansia, perché qualunque vaccino mi crea spavento, mi fa spavento un farmaco figurati, poi la puntura… mi sono scordata di fare la foto ma mi sono vaccinata”. Quindi non avendo una bella foto ha postato quella brutta dell’amica. Le va il merito di avere mostrato la realtà perché in genere sui social è l’esatto contrario.

“Tra l’altro non sono stata bene e ho qualche segno sul braccio, perché mi hanno fatto una flebo. Un po’ d’ansia la comprendo, la paura comprendo, ma è una cosa che dobbiamo fare per bloccare questo virus impazzito che continua a disturbare la nostra libertà”. Il messaggio è di vaccinarsi.