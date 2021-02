Giulia De Lellis festeggia con un abito meraviglioso e poi la cena romantica (Foto)

Sempre in continuo contatto con i suoi follower Giulia De Lellis, è sempre più innamorata del suo Carlo Gussalli Beretta. Le foto con l’abito bianco e poi la cena romantica, per finire la serata il dolce di Cracco, un plumcake dal cuore rosso. E’ una vera favola d’amore quella che sta vivendo Giulia De Lellis, chissà se tra i suoi desideri c’era anche questo sogno. Uno shooting fotografico di cui non può rivelare molto, lei che indossa un abito meraviglioso, sembra quasi un abito da sposa. Una principessa al Duomo di Milano: “Chi ha detto che non possiamo essere chi vogliamo, quando vogliamo, come vogliamo?! Avevo voglia di sentirmi una principessa in città!” scrive l’influencer mostrando solo due scatti in abito bianco. Poi torna a casa con il suo fidanzato che ha un sacchetto con una deliziosa sorpresa.

GIULIA DE LELLIS IRONIZZA SULLA DIFFERENZA D’ALTEZZA TRA LEI E CARLO

Una foto dei due fidanzati, l’ennesimo selfie e lui che è sempre pronto ad accontentarla. La differenza d’altezza è evidente, Giulia è bellissima ma l’altezza non è il suo punto forte e lei ironizza: “Non sono così bassa, è lui che è troppo alto” e confida che lui è sempre in abito mentre lei sempre in tuta.

Deliziosa invece con il teddy-coat fucsia e gli anfibi commenta che il sacchetto che il fidanzato ha in mano non è un regalo per lei. Arriva il momento della cena, a casa, romantica. Tutto è perfetto e il finale è dolcissimo con il plumcake dal cuore rosso firmato da Carlo Cracco.