Per il compleanno di Giulia De Lellis il fidanzato ha usato tutto il romanticismo (Foto)

Per festeggiare il compleanno di Giulia De Lellis il suo fidanzato ha organizzato tutto già da ieri sera ma ancora prima aveva stuzzicato la curiosità della influencer (foto). Oggi Giulia De Lellis compie 25 anni, un compleanno speciale ma anche diverso da come l’aveva immaginato. Niente feste con più persone, niente ristorante ma Carlo Gussalli Beretta l’ha resa felice. Un compleanno intimo, romantico ma è solo l’inizio. Quella scatola rosa con il piccolo martello messa lì per aumentare l’entusiasmo, Giulia ha dovuto attendere ieri sera prima di scoprire che dentro c’era tutta la dolcezza del suo fidanzato. Dentro tanti dolcetti e le loro foto più belle, in più le lettere del nome della festeggiata. Quanto romanticismo ma non è finita perché Carlo ha pensato di organizzare una cena con i piatti preferiti della De Lellis. Quindi, gnocchi al pomodoro e il suo vino preferito, un secondo a base di pesce e soprattutto la torta, deliziosa, piena di rose, i fiori che per lei sono i più belli di sempre.

GIULIA DE LELLIS FESTEGGIA IL COMPLEANNO INDOSSANDO UN TUBINO ROSA

La sorpresa è riuscita, tra palloncini, fiori e auguri, Giulia De Lellis si sente coccolata e ha quasi dimenticato la botta in testa, la caduta in camera da letto di qualche ora prima. L’influencer sta bene, nessuna conseguenza, nessun trauma cranico e adesso anche se ancora intontita ride per l’accaduto. Ci ha pensato Carlo Beretta a preparare tutto per il suo compleanno mentre lei si è occupata dell’abito da indossare.