Brutta caduta per Giulia De Lellis, ha battuto la testa ed è costretta a fermarsi (Foto)

Una brutta caduta davvero per Giulia De Lellis, ha battuta la testa cadendo in casa, adesso attende di capire se è necessario approfondire con degli accertamenti o semplicemente riposare per qualche ora (foto). E’ la bella influencer a raccontare tutto sui social, non è in gran forma ma sta bene. Purtroppo è costretta a fermarsi per qualche ora, almeno due ore senza telefonino, mentre lei oggi era piena di cose da fare. Domani è il compleanno di Giulia De Lellis, aveva già programmato tutto ma c’era tutto da organizzare e ovviamente tanto lavoro da fare, commissioni e una giornata ancora una volta piena. Invece, eccola bloccata sul divano di casa in attesa che passi tutto.

GIULIA DE LELLIS RACCONTA COME E’ CADUTA IN CASA

“Ma perché le combino tutte io?” è così che Giulia De Lellis ha iniziato il suo racconto. Parla lentamente, è ancora dolorante e un po’ stordita e racconta: “Alla vigilia del mio 25esimo compleanno ho avuto la brillante idea di svegliarmi, prepararmi, fare le mie cose, tornare in camera di testa sbattendola così forte ma così forte e non potete capire il male. Io avevo un sacco di cose da fare dovevo montare dei video, lavorare, prepararmi e invece devo stare senza telefono per qualche ora e aspettare per capire se la botta ha fatto danni o ho dato solo una grandissima capocciata”.