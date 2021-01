Giulia de Lellis e Carlo Gussalli sulla neve: le foto su Chi ma l’influencer ha mostrato tutti sui social

Questa settimana in edicola il nuovo numero della rivista Chi che ci mostra la prima vacanza sulla neve di Giulia de Lellis e Carlo Gussalli Beretta, il suo attuale fidanzato. Gli scatti pubblicati dalla rivista di Alfonso Signorini non ci mostrano però nulla che non si sia già visto, anzi. Giulia infatti, in questa ultima settimana, ha condiviso tutti i suoi momenti di vacanza sulla neve con Carlo. Ha persino mostrato a chi la segue i profumi che il suo fidanzato usa, dando anche dei preziosi consigli. Un po’ dura la vita dei paparazzi che devono quindi mostrarci delle foto inedite, ma che in realtà sono già sotto gli occhi di tutti! Giulia ci ha mostrato le sue passeggiate sulla neve con Carlo e Tommy. I sorrisi del suo fidanzato dei quali ormai non sa più fare a meno, e persino quello che hanno mangiato in questa settimana di relax.

Ha condiviso con i suoi followers le immagini di Capodanno, il primo brindisi, le video chiamate con la sua famiglia. Pochi gli attimi con Carlo, questo è vero ma proprio perchè questa storia nasce all’insegna della riservatezza. In queste vacanze però Giulia ha mostrato qualcosina in più del suo Carlo, con delle dediche d’amore apprezzatissime da chi la segue! Lo stesso ha fatto Carlo, anche se il Beretta è sicuramente molto meno social della sua fidanzata.

Giulia de Lellis e Carlo Gussalli Beretta insieme sulla neve: le foto su Chi

Ecco allora alcuni di questi scatti

Carlo e Giulia hanno trascorso le loro vacanze insieme a St. Moritz. Ieri si sono sottoposti a tampone, come Giulia ha raccontato sui social per fare poi ritorno in Italia dove ad attenderli c’è Milano. Non ci sarà la stessa atmosfera magica con la neve ma di certo, nel loro nido d’amore, potranno ritrovare aria di casa!