Katia Ricciarelli pronta per il GF VIP 6: “Magari trovo un fidanzato”

«Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e pronta a tutto». Con queste parole Katia Ricciarelli annuncia la sua partecipazione al Grande Fratello VIP 6. In vista di questa nuova avventura televisiva, la Ricciarelli ha rilasciato una intervista esclusiva per la rivista Chi, spiegando i motivi per i quali ha detto si ad Alfonso Signorini ma anche quello che questa esperienza potrebbe significare per lei. La Ricciarelli si è lasciata andare anche a delle confessioni sulla sua vita privata, parlando delle sue storie d’amore.

Dalla lunga storia con Carreras, chiusa dopo il tradimento di lui, di questa storia la Ricciarelli rivela: «Io sono come la Carmen, che ne ama uno alla volta e, se decide di andare con un altro, lascia l’antico amore», passando al flirt con Fabio Testi . Dell’attore ha detto: «Quando l’ho conosciuto era un bellissimo uomo, ci corteggiammo entrambi». E poi il suo presente. Da anni, racconta, non ha più fidanzati: «Solo qualche flirt, mi hanno fatto la corte…».

Katia Ricciarelli al GF VIP 6: pronta a innamorarsi

La cantante e attrice definisce la sua vita sentimentale quasi monacale e scherza ricordando che ci è mancato pochissimo che diventasse una suora. rivela. «Il sesso? Con il tempo le cose cambiano», aggiunge, ma ha deciso di partecipare al reality anche perché potrebbe essere l’occasione per rimettere tutto in discussione: «Baudo è stato l’ultimo amore, ma non sarà l’ultimo della mia vita: magari lo trovo al GfVip! È per questo che non voglio sapere chi c’è nel cast». E riguardo all’atteggiamento che terrà con gli altri concorrenti, che la vedranno un po’ come modello, dice: «Sono una che predica bene e razzola male. So dare agli altri i consigli giusti, anche se poi io sbaglio». E se dovesse dare un consiglio ai più giovani forse per far funzionare una storia d’amore, dice: «Il silenzio, invece, è la rovina di ogni relazione».