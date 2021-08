Il dolce compleanno di Eleonora Daniele è con la piccola Carlotta

Cosa volere di più dalla vita se non un compleanno con le persone che più si amano? Ce lo ricorda oggi anche Eleonora Daniele che spegne 45 candeline e per l’occasione posta sui social la foto della piccola Carlotta. Inseparabili. Eleonora e Carlotta stanno trascorrendo insieme questo caldo giorno d’agosto e la conduttrice di Rai 1 non è mai stata così felice. Un piccolo miracolo inaspettato l’arrivo di Carlotta, fortemente voluta da lei e suo marito. Ma non è stato semplice, come più volte Eleonora ha raccontato. Oggi però si gode questo piccolo angioletto meraviglioso che è al suo fianco e rende il compleanno ancora più bello.

Il compleanno di Eleonora Daniele è con la piccola Carlotta

In una delle sue recenti interviste la Daniele a, a proposito della maternità aveva dichiarato: “Per me mio fratello Luigi era come un figlio, anche se io sono più piccola: era autistico, e io ho sempre badato a lui insieme alla mia famiglia, i miei genitori e le mie due sorelle, fin da quando ero bambina. È morto cinque anni fa per un arresto cardiaco e per me è stato scioccante.In passato non ci pensavo: mi sono trovata a 40 anni a scoprire di desiderare un figlio.

E ancora: “Ed è arrivata Carlotta, in modo naturale. Forse è stata la morte di mio fratello che mi ha svegliata, mi ha costretto a fare un bilancio della vita, mi ha portata a volere un altro affetto. […]A volte mi chiedo se sia un sogno. Poi la guardo e mi rendo conto che è vera. E che è anche simpatica: è capace di fare delle facce assurde. È una bambina che mette buonumore”. E chissà che presto per la piccola Carlotta non arrivi anche un fratellino o una sorellina. La conduttrice di Rai 1 non ha nascosto questo suo desiderio anche se si è detta consapevole che il tempo stringe e che una seconda gravidanza sarebbe rischiosa se si aspettasse troppo.

Oggi per festeggiare il compleanno la conduttrice ha scritto sui social: “Il mio compleanno lo passo così, con la mia cucciola, tra coccole e spensieratezza. Grazie a tutti voi per gli auguri …. #imieiprimi45anni “. Non possiamo che farle i nostri migliori auguri.