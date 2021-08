Eleonora Daniele confida come ha perso i chili in più dopo la gravidanza

Un’estata in gran forma per Eleonora Daniele che ha perso tutti i chili presi in gravidanza. La sua piccola Carlotta ha compiuto un anno lo scorso maggio, lo stesso giorno hanno festeggiato anche il battesimo. La Daniele per l’occasione ha indossato un tubino molto carino sfoggiando già la sua linea di sempre, da modella. Ha perso dieci chili, lo confida alla rivista DiPiù spiegando che ha fatto di certo attenzione al cibo ma nessuna dieta, le piace troppo mangiare. Non è fortuna la sua, Eleonora Daniele però dice la verità, lei pratica tanto sport. E’ dimagrita grazie all’aeroboxe e al padel, quest’ultima disciplina la pratica con il marito, Giulio Tassoni.

ELEONORA DANIELE E’ DIMAGRITA SENZA STRESS

Si è presa tutto il suo tempo, nessuna voglia di battere record o diventare Wonder Woman; sua figlia è nata a maggio, non le ha permesso di concludere solo le ultimissime puntate di Storie Italiane ma poi a settembre era al suo posto, felice. Dieci chili eliminati con lo sport che le fa bruciare tane calorie: “Diete? No, mi piace mangiare. Ma cerco di stare attenta. Adesso sono tornata in forma”. Certo anche occuparsi di Carlotta le fa perdere calorie, ma a 45 anni non è semplicissimo se non si fa sport.

Vorrebbe un altro figlio, non ne fa mistero ma sa anche che alla sua età magari potrebbe non arrivare. Ha la sua Carlotta, in tre sono felici, se arriverà sarà felice altrimenti non ne faranno un dramma: “Io e Giulio vorremmo un altro figlio. Ma sarà il Cielo a decidere per noi. Se verrà bene, altrimenti pazienza”.

Per il battesimo di sua figlia ha voluto come madrina Mara Venier, un legame importante tra le due venete che possono sempre contare l’una sull’altra. Le rivedremo entrambe in tv nella prossima stagione, ognuna con i propri programmi.