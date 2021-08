Eleonora Daniele ringiovanita ed emozionata racconta tutto

E’ a Tv Sorrisi e Canzoni che Eleonora Daniele racconta tutto, che rivela parte delle emozioni della sua vita privata. La conduttrice di Storie Italiane è sempre molto riservata, sui social non è sempre presente ma nella sua ultima intervista ha voluto raccontare l’emozione più grande provata da quando è mamma. Lo scorso maggio sua figlia Carlotta ha compiuto un anno, hanno festeggiato anche il battesimo rimandato più volte a causa del covid, ma è qualche mese prima che Eleonora Daniele aveva vissuto un momento speciale, che confida l’aveva trafitta lasciandola senza parole. E’ così che la Daniele reagisce sempre quando c’è qualcosa che la emoziona in modo particolare, resta in silenzio, incapace anche di piangere dalla gioia.

ELEONORA DANIELE RINGIOVANITA PER MERITO DELLA FIGLIA

Racconta della prima volta che la sua bambina l’ha chiamata mamma. “L’ha fatto all’età di 7 mesi, è successo di mattina, prima che andassi al lavoro. Sono andata via senza parlare – ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni – Non ho reagito con le lacrime ma con il silenzio, come faccio tutte le volte in cui provo emozioni forti. Mi ha trafitta, è stato un momento unico!”.

Ha anche confidato che da quando è nata Carlotta si sente ringiovanita, con più energia. Ha 45 anni: “… fisicamente non li sento. Più si va avanti più ci si aggrappa alla vita ed essere diventata mamma tardi mi ha dato uno sprint in più: mi sento ringiovanita. E’ una cosa psicologica, devi essere forte perché tua figlia è piccola e per starle accanto devi avere l’energia, anche fisica, e volerti bene, curarti, così il tuo corpo reagisce meglio.

Prima si stancava quando si allenava, invece adesso può giocare anche dure ore a paddle sotto il sole e non le pesa. Vorrebbe un altro figlio ma non se arriverà, non è più giovanissima e se Carlotta dovesse restare figlia unica sarebbe pronta ad accettarlo.