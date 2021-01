Eleonora Daniele rimanda ancora il battesimo della figlia e Mara Venier attende (Foto)

La dolcissima Carlotta, la figlia di Eleonora Daniele nata a maggio, è ancora in attesa del battesimo e con lei attende la sua madrina, Mara Venier (foto). La pandemia ha bloccato tutto, ha fatto saltare piani e feste di tante persone e tra questi c’è anche Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane sperava in una giornata speciale per la sua famiglia, per festeggiare la piccola Carlotta. Il battesimo di sua figlia era previsto per novembre, forse già rimandato a causa delle tante restrizioni, della paura per il covid. La Daniele desiderava rivedere finalmente tutta la famiglia riunita, tutti senza mascherine ma non è stato possibile. Ha dovuto rinviare il battesimo e ieri in diretta, in collegamento con Domenica In, ha confermato tutto a Mara Venier, spiegandolo anche al pubblico.

MARA VENIER ERA GIA’ PRONTA COL VESTITO E IL CAPPELLO DA MADRINA PER IL BATTESIMO DI CARLOTTA

L’annuncio che Mara Venier sarebbe stata la madrina di Carlotta è stato fatto in diretta nello studio di Domenica In, prima della pandemia, quando ancora ci si poteva abbracciare. Alla Venier è sembrato giusto quindi rendere partecipi tutti spiegando che il battesimo non c’era ancora stato.

Nella puntata di ieri Eleonora Daniele ha mostrato le orme dei piedini e delle manine di sua figlia emozionando la zia Mara che non vede la piccolina da tanto tempo. Carlotta pesa già 10 chili, è immensa la soddisfazione della sua mamma di potere parlare della sua bambina così tanto desiderata.

Quando ci sarà il battesimo di Carlotta? Da novembre la sua mamma e il papà dovranno attendere ancora altri due mesi, forse non c’è una data certa, Eleonora attende tempi più tranquilli. Mara Venier aspetta con lei, mette da parte il vestito, la veletta e il cappello scelti per la dolce occasione.