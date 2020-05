Eleonora Daniele mamma: la prima foto con Carlotta e la dedica speciale

Possiamo dire che Eleonora Daniele ha partorito praticamente quasi in diretta! A lavoro fino all’ultimo secondo utile ma alla fine Carlotta si è fatta sentire! Oggi la conduttrice di Storie Italiane avrebbe dovuto congedarsi dal suo pubblico con l’ultima puntata del programma di Rai 1 ma si sa, quando un bambino vuole nascere, non c’è palinsesto che possa tenere! E allora ieri, la piccola Carlotta ha deciso di venire al mondo. Ad annunciare la nascita della bambina è stata Mara Venier che è la madrina di Carlotta. Sarà infatti lei a battezzarla! E pochi minuti fa dai social è anche arrivata la prima foto i Eleonora Daniele con la sua piccola Carlotta. Mano nella mano e prime parole della conduttrice per questo gioiello che arriva in famiglia!

Pochi minuti fa la conduttrice ha iniziato a ringraziare via social tutte le persone che le stanno facendo gli auguri in queste ore, dai suoi telespettatori ai colleghi. E ha postato anche la prima foto di Carlotta. Per la piccola una dedica speciale.

ELEONORA DANIELE MAMMA: LE PRIME PAROLE PER CARLOTTA DAI SOCIAL

Ed ecco le prime parole di Eleonora Daniele sui social per la piccola Carlotta:

Eccoti qui amore mio . E’ bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore . La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20,15, , desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg ! La più grande emozione della mia vita . Grazie a tutti voi per i meravigliosi messaggi di affetto che ho ricevuto❤️ #casadicurasantafamiglia

Non possiamo che rinnovare i nostri auguri alla conduttrice e a suo marito, Giulio Tassoni per questa bellissima notizia. Benvenuta al mondo piccola Carlotta, sarai sicuramente un raggio di sole nella vita della tua famiglia!

E chissà sei nei prossimi giorni la conduttrice deciderà di mostrare la piccola e presentarla magari in diretta a Domenica IN per il suo “battesimo” televisivo con la madrina! Vedremo…

