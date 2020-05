Eleonora Daniele ha partorito? Il messaggio di Mara Venier per Carlotta

Abbiamo lasciaro questa mattina Eleonora Daniele alle prese con una nuova puntata di Storie Italiane! Ma a quanto pare la conduttrice di Rai 1 questo pomeriggio potrebbe aver lasciato la sua casa di Roma alla volta dell’ospedale per il parto! La piccola Carlotta infatti potrebbe essere nata. Sarà così? Lo si deduce da un post pubblicato da Mara Venier sui social, pochissimi minuti fa, un dolce messaggio da parte della conduttrice che è la madrina di Carlotta e che dovrà battezzarla! Il messaggio a dire la verità è molto criptico ma ci pare chiaro che sia indirizzato alla Daniele. Eleonora sarebbe dovuta andare in onda domani mattina con l’ultima puntata di Storie Italiane ma a quanto pare la piccola Carlotta ha anticipato i tempi ed è nata proprio poche ore fa.

ELEONORA DANIELE HA PARTORITO: E’ NATA LA PICCOLA CARLOTTA?

Al momento non ci sono ancora notizie certe ma dai social sono tanti i complimenti che arrivano per la Daniele. Ricordiamo che domani avremmo dovuto vederla per l’ultima volta in questa stagione di Storie Italiane. La puntata del 26 maggio doveva infatti essere l’ultima. Al posto di Eleonora andrà in onda Marco Liorni già da mercoledì ma a questo punto si potrebbe anticipare visto che la piccola Carlotta è nata! Questa mattina la conduttrice era sembrata più affaticata del solito e a quanto pare c’era un motivo! Pare che la conduttrice questo pomeriggio abbia raggiunto la clinica romana dove è stata accolta in attesa di dare alla luce la sua prima figlia.

Facciamo i nostri più grandi auguri alla conduttrice e a suo marito per l’arrivo della piccola Carlotta.

STORIE ITALIANE: SALTA L’ULTIMA PUNTATA DELLA STAGIONE

