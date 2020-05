Eleonora Daniele mamma salta l’ultima puntata di Storie Italiane: niente arrivederci al pubblico

Aveva fatto i conti in maniera precisa Eleonora Daniele, e negli ultimi giorni aveva anche deciso di andare in onda con Storie Italiane solo fino al 26 maggio. Ma la piccola Carlotta ha deciso di venire al mondo e così Eleonora Daniele non andrà in onda domani con l’ultima puntata di Storie Italiane! La conduttrice potrebbe magari nei prossimi giorni salutare il pubblico di Rai 1, magari Domenica da Domenica IN con Mara Venier che è anche la madrina della piccola Carlotta, e la prima ad aver annunciato sui social la nascita della bambina. Eleonora Daniele è andata in onda questa mattina con Storie Italiane ma nel pomeriggio è iniziato il travaglio. La piccola Carlotta a quanto pare non ha aspettato ed è nata con qualche giorno di anticipo! Ma sicuramente alla conduttrice non dispiacerà aver “abbandonato ” improvvisamente il suo pubblico.

Domani quindi, non vedendola in onda, molti si chiederanno come mai Eleonora Daniele non ci sarà. E il motivo è dolcissimo: la piccola Carlotta è venuta al mondo!

ELEONORA DANIELE SALTA L’ULTIMA PUNTATA DI STORIE ITALIANE

Per quanto riguarda la programmazione di domani, si era detto qualche giorno fa che dal 27 maggio sarebbe andata in onda una edizione speciale di Italia sì che a quanto pare però partirà giovedì con Marco Liorni. Per quanto riguarda la programmazione di domani, 26 maggio 2020, al posto di Storie Italiane dovrebbe andare in onda UnoMattina che si allunga. Secondo Tvblog inoltre, alle 11,30 dovrebbe prendere la linea Elisa Isoardi con una nuova puntata de La prova del cuoco ma secondo la Guida Tv ufficiale Rai, Uno Mattina andrà in onda fino alle 12. Vedremo!

Di certo Eleonora Daniele sarà impegnata con le prime ninne nanne a le prime poppate della piccola in ospedale per cui si godrà questi mesi di relax. Storie Italiane quindi già da domani non andrà chiaramente in onda.

Ancora tantissimi auguri da parte della nostra redazione a Eleonora Daniele e a suo marito per l’arrivo di Carlotta.