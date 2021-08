Vacanze finite per Antonella Clerici: “Meches fatte, ricomincia il restyling”

Antonella Clerici è tornata dalla Normandia, vacanze finite per la conduttrice che ha già fatto le meches e confida il restyling al suo pubblico sui social. Capelli un po’ crespi per Antonella Clerici, è solo l’inizio, c’è un po’ di lavoro da fare e lei lo sa bene dopo le settimane in totale relax, che per lei significano anche niente trucco e parrucco. In Normandia tutto è diverso, si vive in modo più semplice e a contatto con la natura, un po’ come cerca di fare ad Arquata Scrivia nella sua casa nel bosco. La Clerici al momento non conosce la data esatta del suo ritorno nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, tutto è previsto per il 13 settembre ma lo sciopero dei dipendenti Rai potrebbe fare slittare la seconda stagione, ma solo di una o forse due puntate. Intanto, occorre programmare tutto e Antonella è già al lavoro.

ANTONELLA CLERICI PIENA DI ENERGIA PER LA SECONDA STAGIONE DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

I protagonisti del suo programma del mezzogiorno sono già stati convocati, qualcuno, come Francesca Marsetti, ha anche mostrato la raccomandata ricevuta dalla Rai, la sua convocazione. Facile intuire chi ci sarà, chi è stato confermato nel cast. Di certo Daniele Persegani, Mauro e Mattia Improta, Zia Cri, Evelina Flachi, Fulvio Marino, speriamo ci sarà anche Chloe Facchini, di certo Natalia Cattelani, Simone Buzzi, Sergio Barzetti. Alfio, Barbara De Nigris. Inoltre, Sal De Riso e Luca Montersino di certo appariranno ogni tanto con le loro lezioni. Il pubblico attende anche delle novità che di certo non mancheranno.

Tutto si è già messo in moto, dopo le meches, il resto del restyling e si ricomincia. E’ stata un’estate serena per Antonella Clerici, vissuta più che altro in Normandia, uno dei posti del cuore della conduttrice dove ama condividere le stesse passioni di sua figlia Maelle e di Vittorio Garrone.