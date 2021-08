Antonella Clerici e Carlotta Mantovan in vacanza insieme: “Saremo amiche per sempre”

Sono in vacanza insieme Antonella Clerici e Carlotta Mantovan. La vedova di Fabrizio Frizzi ha raggiunto Antonella Clerici in Normandia e non è la prima volta. Sono amiche da tanto tempo ma il loro legame è diventato molto più forte dopo la morte di Fabrizio Frizzi. La Clerici non ha mai lasciato sole Carlotta Mantovan e la piccola Stella, per lei il conduttore scomparso a 60 anni era davvero il suo fratellone. Avvolte in tessuti che riscaldano Antonella e Carlotta sorridono per lo scatto che le immortala per l’ennesima volta insieme. Scalda il cuore di tutti vederle insieme. La semplicità che traspare è evidente ma più di tutto Antonella Clerici desidera fare sapere a tutti e soprattutto a Carlotta che la loro amicizia è importante e durerà per sempre.

ANTONELLA CLERICI L’AMICIZIA CON CARLOTTA MANTOVAN

“Noi, amiche per sempre. La nostra solita vacanza al freddo normanno che ci piace. Le nostre bimbe, le chiacchiere, il buon cibo, cavalli, cani e natura. La semplicità delle cose vere…”. Entrambe adorano il freddo, i cavalli, le vacanze perfette per rilassarsi davvero, senza trucco e senza il parrucchiere a disposizione. I colori della foto pubblicata dalla Clerici su Instagram non sono perfetti ma tutto il resto lo è ed è la cosa più importante.

Maelle è un po’ più grande di Stella ma sono ugualmente amiche, così legate, come avrebbe voluto Fabrizio Frizzi. In tanti commentano lo scatto ma tra tutti spiccano Carlo Conti con i tanti baci ad entrambe e Rita Dalla Chiesa con due cuori rossi, uno per Antonella, l’altro per Carlotta.

In tanti hanno più volte polemizzato perché Rita Dalla Chiesa da ex moglie di Fabrizio Frizzi ha più volte raccontato di lui togliendo spazio a Carlotta, la sua seconda moglie, la vedova di Fabrizio. La Mantovan invece è sempre rimasta fuori da tutto vivendo la sua vita con semplicità, provando anche a fare tv davanti alle telecamere, grazie ad Antonella Clerici, ma senza volere essere presente a tutti i costi.