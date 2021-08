Alessia Macari incinta ha poco pancino e i chili in più sono pochissimi

Alessia Macari è alla 21esima settimana, incinta del suo primo figlio non ha ancora svelato il sesso del bebè perché anche lei ancora non sa s sarà maschio o femmina. Sul suo profilo social mostra le foto del pancino, ancora molto piccolo ma in più utilizza un bel po’ di filtri. Tra una storia Instagram e l’altra risponde alle domande delle follower che le chiedono di tutto, dalla marca che sceglierà per il bebè ai chili che ha già preso. Alessia Macari non si pesa da qualche settimana, è sicura di avere preso altro peso ma l’ultima volta che è salita sulla bilancia aveva messo solo tre chili. E’ tutto sempre molto soggettivo e l’ex ciociara di Avanti un altro spiega che non ha messo molta pancia ma i chili sono andati tutti in altri punti, quelli che alle donne non piacciono molto, quindi fianchi e altro. Immediati i commenti negativi di chi ha sempre qualcosa da dire e pensa che non sia normale che la Macari abbia un ventre così poco pronunciato.

ALESSIA MACARI ORGOGLIOSA DELLE SUE FORME PREMAMAN

E’ ovviamente molto felice per la dolce attesa e si mostra in bikini perché in questo periodo sta comprando tanti costumi. Si lamenta perché porta una terza di coppe e non riesce facilmente a trovare un reggiseno in grado di sostenere il suo seno. Un problema comune a molte donne ma poi mostra il bikini Calzedonia e si specchia molto soddisfatta.

Non sa ancora se sarà maschio o femmina ma da tempo è certa che non alletterà il bebè perché solo l’idea già non le piace e poi non lo trova necessario. Confida che anche la sua mamma non l’ha allattata ed è cresciuta benissimo, lei farà lo stesso: “Non mi piace, non per tutti, non alletterò e non c’è niente di male” sono le sue parole che a tutti risultano strane ma non siamo tutti uguali.