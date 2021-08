Elisabetta Canalis sul red carpet di Cinderella con la figlia Skyler

La bellissima Elisabetta Canalis è andata a vedere Cinderella con sua figlia Skyler Eva al Greek Theatre. Mamma e figlia si sono fatte fotografare insieme alla prima del film che sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 3 settembre di quest’anno. Erano presenti anche altre numerose star tra cui proprio Camila Cabello che intrepreta il personaggio protagonista di Cenerentola nel film. Elisabetta e la piccola Skyler si sono divertite molto. “Abbiamo adorato l’energia di questa versione di Cenerentola ed è stata una notte super divertente” queste le prime parole della Canalis sul suo profilo Instagram dove ha pubblicato anche alcuni scatti della particolare serata.

Elisabetta Canalis porta la figlia Skyler sul red carpet del film Cinderella: serata divertente, storia rivisitata

La Canalis ha voluto commentare il film nel suo post sui social. “Film e serata divertente, attori e ballerini davvero bravi” ha spiegato ai tanti fan che la seguono sul suo profilo. “La storia è rivisitata in chiave più moderna e nonostante la favola di Cenerentola l’abbiamo sentita centinaia di volte, consiglio comunque di guardarlo” ha poi voluto precisare Elisabetta. Dovremmo attendere ancora qualche giorno per poter vedere questa nuova versione dello storico film che da anni appassiona bambini e adulti di tutte le età. Intanto però ci gustiamo il commento della ex velina di Striscia la Notizia che ha portato sua figlia Skyler sul red carpet della prima.

Cinderella, il red carpet di Elisabetta Canalis è insieme a sua figlia: tutti apprezzano la semplicità di Skyler

Look abbastanza semplice per entrambe per un evento mamma e figlia senz’altro molto speciale. Elisabetta ha indossato un abito lungo, chiaro, con le maniche lunghe ed il collo decisamente particolare. La piccola Skyler ha indossato invece un vestino celeste, colore assolutamente perfetto per andare a vedere Cinderella insomma! E a proposito di questo sui social molti hanno apprezzato il look semplicissimo e comunque bellissimo della bimba che si è presentata felice e sorridente come tutti i bimbi dovrebbero essere. “Finalmente una bambina figlia di vip vestita da bambina”, “Una bimba che è una bimba” tra i commenti. Meravigliose.