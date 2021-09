Sabrina Ghio attende i risultati di altri esami: “I pensieri mi travolgono”

Se nelle ultime ore Sabrina Ghio è stata assente sui social network c’è stato un motivo. La ex ballerina di Amici di Maria De Filippi si è sottoposta a dei nuovi esami ma purtroppo bisognerà attendere per un po’ di settimane prima di avere dei risultati. Non sarebbe semplice per nessuno. Ricordiamo che Sabrina, a giugno, si è sottoposta ad una operazione chirurgica. In quel caso aveva spiegato che si trovava in una camera di ospedale e stava aspettando il suo turno per potersi operare. Un periodo parecchio difficile ma lei continua a lottare. La ex tronista di Uomini e Donne aveva tanta paura ma dopo l’operazione tutto sembrava andare meglio tanto che è andata in vacanza con il suo futuro marito Carlo e la piccola Penelope.

Sabrina Ghio parla della malattia e attende i nuovi risultati degli esami: tanti pensieri come se fosse in una lavatrice

“Oggi sono stata assente e silenziosa. Ogni tanto i pensieri si fanno sentire, mi travolgono, mi sento come fossi in una lavatrice, allora mi accorgo che quando accade questo io faccio finta di nulla” ha così scritto la bellissima Sabrina Ghio sui suoi social network dove è seguitissima. “Devo sottopormi a degli esami, i risultati arriveranno tra qualche settimana” ha voluto spiegare la donna. “È come se vivessi due vite, quella dentro di me con le mie paure e quella che vivo con gli altri con il sorriso” ha aggiunto Sabrina. La visita è stata effettuata ma, appunto, bisognerà aspettare un bel po’ per avere i risultati. E noi tutti speriamo insieme a lei che siano buoni.

Sabrina Ghio sta per sposarsi con il suo compagno Carlo Negri

Questa estate, nonostante tutto, è stata speciale per la Ghio. Sabrina ha ricevuto una bellissima proposta di matrimonio da parte del suo compagno Carlo Negri proprio nel giorno del suo compleanno. Nonostante stia lottando e non sia affatto un bel periodo, la donna ha vissuto un momento magico che è stato condiviso su Instagram. Lei ovviamente ha detto di sì e non vediamo l’ora di vederli marito e moglie!

Intanto facciamo il nostro personale in bocca al lupo alla meravigliosa Sabrina!