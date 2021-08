Per Sabrina Ghio compleanno con sorpresa: arriva la proposta di matrimonio (VIDEO)

Aveva detto di essere molto felice per il viaggio che il suo compagno e la piccola di casa avevano organizzato in occasione del suo compleanno. Sabrina Ghio non sta affrontando un momento semplice, è in attesa di sapere che cosa dovrà fare nei prossimi mesi a causa di un brutto male che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Ma non si scoraggia e non si arrende, cercando di mostrarsi sempre sorridente e di affrontare ogni giorno la sua vita prendendo quello che può. E in occasione del suo compleanno, il 3 agosto 2021, ha ricevuto un regalo più che speciale. Carlo Negri, il suo compagno, non le ha solo organizzato una cena perfetta in una masseria sotto le stelle, con musica, luci e tutto quello che si può sognare ma le ha fatto anche una dolcissima proposta di matrimonio! Forse inaspettata per Sabrina che, come si vede dai video postati sui social, è rimasta senza parole. Carlo era così emozionato da non riuscire neppure a inginocchiarsi per chiedere a Sabrina di diventare sua moglie! Ha fatto in tempo solo a prendere l’anello dalla tasca per chiedere alla Ghio di diventare sua moglie mentre la piccola Penelope osservava felice, anche lei artefice di questa bellissima sorpresa.

La proposta di matrimonio di Carlo a Sabrina Ghio: il video

Ha deciso quindi di condividere con i suoi follower questa gioia Sabrina, mostrando il dolcissimo video del momento in cui Carlo le ha chiesto di diventare sua moglie.

Adesso non ci resta che aspettare la data delle nozze ma intanto non possiamo che fare i nostri migliori auguri a Sabrina e a Carlo per questo momento davvero così dolce. E auguriamo a Sabrina tutto il meglio anche per il suo futuro, di certo vincerà la sua battaglia e potrà dedicarsi all’organizzazione del suo matrimonio, un giorno che forse sogna da anni.