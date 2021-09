Michelle Hunziker col nuovo taglio si diverte cambiando pettinatura ogni giorno

Per Michelle Hunziker il nuovo taglio di capelli è una vera rivoluzione, li ha sempre portati lunghi e anche solo la frangia per lei era una scelta importante. Deve averci pensato a lungo prima di decidere per un bel bob che le dona molto, ma che paura di pentirsi. Non è stato così, Michelle Hunziker è ancora soddisfatta del suo nuovo look, adora i suoi capelli che adesso le sfiorano la spalle, soprattutto è sorpresa perché non pensava di riuscire a cambiare più pettinature con un taglio così corto. Michelle Hunziker si allena tutti i giorni, di conseguenza lava i capelli tutti i giorni, da sempre, con il nuovo taglio fa una piega diversa in base allo stato d’animo o all’abito che deve indossare, alla giornata che deve affrontare.

Michelle Hunziker con il nuovo taglio di capelli cambia sempre look

Per niente pentita di avere dato un taglio alla sua bionda chioma la Hunziker pubblica una carrellata con i vari look. I capelli sono sempre sciolti ma con le onde, ricci, lisci, con la riga al lato, centrale, più o meno gonfi o semplicemente spettinati. Michelle Hunziker cambia testa ad ogni lavaggio, quindi tutti i giorni. Il Bob le piace tantissimo e chiede ai follower quale stile preferiscono.

Tomaso Trussardi non ha dubbi, per lui sua moglie è sempre bellissima e tutte le pettinature sono perfette. Anche Gerry Scotti risponde che la sua collega è sempre gradevolissima. Francesca Senette azzarda una scelta: “Amore sei sempre bella ma la riga in mezza, “le tendine” adoro!”. Le tendine in realtà non piacciono a tutti, ognuno sceglie il look che preferisce ma Michelle sembra non avere dubbi e c’è da scommettere che saranno in tanti a volere il bob come il suo. Solo una cosa non cambia mai, il colore dei capelli, da sempre bionda, oggi sempre di più.