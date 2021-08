Michelle Hunziker e Serena Autieri in vacanza insieme raccolgono fragoline e funghi

Un’altra vacanza insieme per Michelle Hunziker e Serena Autieri, sono molto legate ma anche le loro famiglie lo sono. Sui social entrambe raccontano la bella vacanza e sottolineano la loro amicizia. Ovviamente in questo periodo sono in montagna, come sempre hanno scelto le Dolomiti ma ogni volta cambiano posto. Con loro ci sono i mariti, le figlie e in cani, tutti insieme passeggiano alla ricerca di funghi e fragoline e il bottino che portano in albergo è delizioso. Le figlie di Michelle Hunziker si divertono tantissimo, orgogliose dei funghi e delle fragoline presi. Tutti insieme si ricaricano ma mangiano anche tanto. Serena Autieri sa bene quanto lei e Michelle hanno mangiato ma un risottino con i funghi si può sempre fare.

SERENA AUTIERI E MICHELLE HUNZIKER INSIEME SULLE DOLOMITI

La giornata ovviamente inizia con una bella colazione ma la Autieri è molto soddisfatta perché dove soggiornano la colazione non è solo buona ma anche sana. Di mattina non solo pane fresco e tutte le delizie ma mostra anche le noci, la frutta secca.

Hanno scelto entrambe una foto molto particolare per dire a tutti che sono insieme in vacanza, uno scatto su un letto di fieno mentre al fresco sorseggiano un caffè che in realtà non c’è nelle tazzine. Sono a 2200 metri e adorano le coccole che stanno ricevendo.

Una vacanza perfetta per Michelle Hunziker e Serena Autieri che adorano anche i salumi e i formaggi del posto, ma poi sono pronte per una bella escursione per arrivare ogni volta su una vetta più alta. Non mancano le foto dedicate alla famiglia. Serena Autieri pubblica uno scatto di suo marito con la bellissima figlia: “I miei amori”. Michelle Hunziker non fa mancare quelle con Tomaso Trussardi.

“Colazione con la mia amica adorata in un letto di fieno a 2200 metri coccolate dalle Dolomiti e dalle attenzioni di Margaret e Pio” sono molto simili i loro post mentre la vacanza prosegue.