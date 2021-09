Antonella Clerici festeggia il compleanno del papà, tutti insieme nella casa nel bosco

Il papà di Antonella Clerici oggi compie gli anni e per la conduttrice è ovviamente un giorno speciale, un compleanno speciale. 85 anni e non li dimostra e, come racconta sempre la conduttrice, il suo papà è una vera forza. Lo ripete anche nel commento mentre mostra la foto scattata dopo pranzo con una bellissima torta e le candeline da soffiare. Non si è mai troppo grandi per esprimere un desiderio e le candeline coloratissime sulla torta di compleanno del papà della Clerici lo confermano. “Auguri papà. 85 anni e sei una forza! Ti vogliamo bene!” scrive Antonella aggiungendo la data di oggi, il 17 settembre. Un pranzo in famiglia nella casa nel bosco, ad Arquata Scrivia, dopo un periodo che li ha tenuti a distanza, che ha tenuto distanti tanti genitori dai loro figli.

Antonella Clerici fa gli auguri di buon compleanno al suo papà

La sua famiglia non è molto numerosa, mamma Franca è andata via troppo presto, non ha fatto in tempo a vedere tutto il successo di sua figlia Antonella. Ci sono sua sorella e il suo papà ma da qualche anno c’è anche il resto della famiglia, soprattutto Maelle che ha già 12 anni, e Vittorio Garrone con i suoi figli. Una famiglia che è diventata allargata e di certo festeggeranno tutti insieme gli 85 anni di Giampiero Clerici.

Più volte abbiamo visto il papà di Antonella Clerici seduto tra il pubblico dei suoi programmi, lui è sempre stato presente nella sua vita. Ricordiamo la festa del papà dello scorso marzo, la sorpresa di Giampiero Clerici a sua figlia. Durante la puntata di E’ sempre mezzogiorno arrivò la sua telefonata e lei emozionata riuscì a dire: “Papone grazie di tutto”.

Si emoziona sempre quando parla di lui, racconta spesso che aveva un colorificio, che grazie a lui è cresciuta tra i colori.