E’ guerra tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli con lo zampino di Magalli

Quando abbiamo letto che Sonia Bruganelli sarebbe stata insieme ad Adriana Volpe, opinionista del Grande Fratello VIP 6 abbiamo pensato che Signorini avesse fatto una ottima scelta. L’abbiamo sempre vista molto attiva sui social, senza peli sulla lingua, diretta e schietta. Antipatica al punto giusto, dalla battuta pronta. Sembrava essere l’opinionista perfetta, capace di dire in faccia ai concorrenti quello che pensava. Ma in queste prime 4 puntate del GF VIP, la Bruganelli è stata una grande, grandissima delusione. E poco ci interessa se davvero questa guerra con Adriana Volpe sia inventata a tavolino o meno. Quello che arriva a casa, prescinde dal rapporto che c’è tra le due. Sonia non è mai sul pezzo, non riesce a creare dinamiche in nessun modo, la sola cosa positiva che ha fatto fino a questo momento, è stata quella di salvare Soleil, l’unica che smuove gli equilibri in un reality da dimenticare. Detto questo, l’ennesimo siparietto che ieri hanno regalato Sonia e Adriana ( la Volpe dovrebbe essere “vittima” di questa storia). Non fa ridere, anzi. E se qualcuno aveva pensato che fosse una trovata simpatica tra lei due, è stato smentito da una segnalazione arrivata sui social…Ma che cosa c’entra Magalli e che cosa è successo ieri?

Continua la guerra tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha postato una foto con Giancarlo Magalli sui social, ovviamente è arrivata la piccata replica della Volpe che ha commentato: “Dio li fa e poi li accoppia, davvero bellini”. E fin qui qualcuno aveva pensato che magari era stata tutta una trovata simpatica o meno. Poi però è arrivata questa segnalazione che ci lascia parecchio allibiti: “Stavo nel suo stesso ristorante a Roma e stavano in due tavoli diversi” – ha scritto un utente a Deianira Marzano, che ha poi inoltrato tutto ad Adriana Volpe – “Si soni salutati e hanno iniziato a parlare della Volpe, poi, prima di risedersi ognuno nei suoi tavoli lei gli fa: ‘Dopo facciamoci una foto così Adriana impazzisce‘”. Ecco se tutto questo fosse vero, non ci troveremmo davvero nulla, ma proprio nulla da ridere. Dal canto suo la Bruganelli ha concluso scrivendo ad Adriana: “Non ti abbiamo pensata proprio”. E certo…