Chiara Biasi sui social dopo il furto in casa: “Hanno violato il mio nido, il mio privato”

Chiara Basi torna sui social per raccontare quello che è successo la terribile notte in cui rientrando a casa si è accorta che erano entrati i ladri. Scrive un messaggio sui social a poche ore dalla notizia, che è stata raccontata da tutti i siti on line. L’influencer inizia ringraziando tutti per i tantissimi messaggi di affetto e di vicinanza che le sono arrivati nelle ultime ore e poi parla di che cosa ha provato la notte in cui è rientrata nella sua casa di Milano e ha capito che lì c’erano state delle persone che avevano messo le mani nelle sue cose, che avevano rovistato nei suoi cassetti. Una sensazione terribile. La Blasi si rende conto che avrebbe potuto trovare quelle persone al suo rientro in casa, e questa cosa la lascia ancora oggi molto turbata. “Si sono portati via un pezzo della mia vita intera” ha scritto la Biasi sottolineando che non si riferisce al valore materiale di quegli oggetti ma al significato che avevano per lei. “Lavoro da quando ho 19 anni e tutto quello che avevo mi rendeva felice perchè lo avevo conquistato da sola” ha scritto Chiara in un lungo post su instagram.

Chiara Biasi e il furto in casa a Milano

L’influencer ci tiene anche a dire che non scrive quelle righe sui social perchè vuole passare da vittima ma per ringraziare le persone che ha scelto di avere al suo fianco, che sono le persone più importanti, quelle che le stanno dimostrando tanto in queste ore complicate e difficili. “Ho capito quanto la vita sia imprevedibile e che è necessario scegliere persone importanti da avere al proprio fianco” ha detto la Biasi nel suo post, ringraziando ancora le persone che sono con lei in questi giorni. “Stiamo facendo qualsiasi cosa per far si che questa gente venga arrestata” ha scritto Chiara nel post. UN ringraziamento va anche alle forze dell’ordine che la stanno aiutando nella caccia ai ladri e c’è un messaggio anche per loro. “Godetevi tutto quello che mi avete rubato, le borse, i soldi, gli orologi, i gioielli, io ho e sono ben di più” ha concluso l’influencer.

