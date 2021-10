Ladri in casa di Chiara Biasi nonostante le luci accese

Questa notte i ladri sono entrati in casa di Chiara Biasi e le hanno portato via di tutto. La fashion blogger vive a Milano ed è stata lei a dare l’allarme, erano le 3:50 della notte di lunedì, poche ore fa. Sembra che l’appartamento di Chiara Biasi fosse sprovvisto di antifurto ma lei aveva fatto di tutto per far credere ad eventuali malviventi che fosse in casa. Lasciare le luci accese o la tv accesa è uno dei metodi che in molti utilizzano per scoraggiare i ladri ma è uno stratagemma che sembra non avere funzionato. Lei era uscita e questa notte quando è tornata a casa ha avuto un’amara sorpresa.

Chiara Biasi i ladri hanno portato via tutto dal suo appartamento

Appena ha aperto la porta di casa ha capito che c’era qualcosa di strano perché ha notato che alcune luci che aveva lasciato accese erano spente. Ha subito pensato che fosse entrato qualcuno e purtroppo non ha sbagliato. Il terribile disordine nelle stanze e poi la conferma che le sue cose erano sparite. I ladri hanno rubato gli abiti firmati, cinque orologi tra Rolex e Patek Philippe e anche i gioielli. E’ Milano Today a riportare la notizia dei ladri in casa di Chiara Biasi.

Al momento non è stato ancora quantificato il valore del bottino ma l’influencer assicura si tratti una somma molto alta. L’ex compagna di Simone Zaza abita al terzo piano, sembra che i ladri siano entrati dalla finestra ma usciti da un’altra che non è stata trovata forzata ma aperta. La Biasi era uscita dall’appartamento verso le 22, era diretta a una cena con gli amici, poi il ritorno a casa dopo qualche ora e lì una delle scoperte più brutte per chiunque. Ovviamente in queste ore la polizia sta indagando sperando di saperne di più e soprattutto arrestare i malviventi.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".