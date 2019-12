Chiara Biasi nel ciclone dopo la frase sugli 80 mila euro: lei risponde chiarendo la sua posizione

Si sta molto discutendo, da ore ormai, sulle dichiarazioni fatte da Chiara Biasi nel corso di uno scherzo di cui è stata vittima. Ci sarebbero delle frasi particolari, una che è finita nel mirino dei telespettatori del programma di Italia 1, che proprio non sarebbe piaciuta. Da ieri, quando lo scherzo de Le Iene è andato in onda, la fashion blogger è stata subissata di critiche tanto che ha scelto di commentare quello che stava succedendo, provando a dare il suo punto di vista.

Per chi non avesse visto lo scherzo fatto a Chiara Biasi, la bella influencer credeva di essere finita su una campagna per un nuovo assorbente, con una foto che la ritraeva su un water. E sarebbe proprio questo il motivo per il quale la Biasi avrebbe poi detto la frase incriminata ( leggi qui i dettagli per approfondire). Frase che, estrapolata da quel contesto, a detta d Chiara, ha un altro significato ma lei, non voleva umiliare oppure offende, ma solo restare coerente a quello che da anni è il suo lavoro.

CHIARA BIASI TRAVOLTA DALLE POLEMICHE: ARRIVA ANCHE LA SUA RISPOSTA

Ed ecco sui social la risposta di Chiara Biasi

ragazzi 🙂 so bene cosa dico, magari non nel modo più corretto visto il momento e l’agitazione…ma quello che intendevo é proprio quello! io per qualsiasi cifra non faccio certe cose, tra le quali campagne su un assorbente volante o su un water 🙂 semplice! E non é sputare sul denaro, anzi, ma rispettare ME STESSA e le persone che lavorano con me e per me. Perché sono dieci anni che lavoro e mi mantengo, e il mio percorso pulito conta più di qualsiasi cifra. La mia uscita può sembrare fuori luogo o infelice… ma stavo passando le pene dell’inferno e non riuscivo a spiegare che non me ne fregava dei soldi e del diventare famosa in Asia, bensì di continuare a lavorare come ho sempre fatto in modo “pulito”. Easy! Non trasformate come sempre un misunderstanding in una polemica

Con la frase “Io per 80 mila euro non mi alzo neppure dal letto” la Biasi quindi, non voleva offendere nessuno o sentirsi superiore, ma solo commentava il fatto che per nessuna cifra avrebbe mai fatto quel genere di campagna pubblicitaria.