Dopo lo scherzo de Le Iene Chiara Biasi travolta dalle polemiche sui social. La frase incriminata: “Per 80 mila euro manco mi alzo dal letto”

Le Iene continuano con i loro scherzi e questa volta la vittima è stata una delle influencer più amate: Chiara Biasi. La bella Chiara è stata contattata per fare un servizio fotografico per una marca cinese ma la situazione è prestodegenerata. La Biasi ha sì posato ma gli scatti sono stati ritoccati. Una settimana dopo il servizio fotografico, infatti, il manager spiega che le foto sono state modificate. Allora di quali foto è stata protagonista Chiara Biasi? L’influencer era seduta su un water e addirittura era in piedi su di un enorme assorbente. Alla vista delle fotografie Chiara Biasi non ci ha visto più ed è scoppiata in lacrime per poi dire delle frasi che stanno facendo discutere molto. Vediamo meglio le parole di Chiara.

Le Iene fanno uno scherzo a Chiara Biasi e lei spara a vuoto: la frase che non è piaciuta

Chiara Biasi non ha preso per niente bene la situazione come previsto da Le Iene. Chiara è disperata. La Biasi ha iniziato a sparare a vuoto già mentre era in viaggio per Milano ma difronte al direttore artistico e al fotografo del servizio non ci ha visto più arrivando a chiamare persino il suo avvocato. L’imprenditore cinese spiega all’influencer che le foto in questione sono carine ma la Biasi continua a piangere. Poi la frase che sta facendo tanto discutere: “Ok, accetto di andare su un assorbente. Ma per 80 mila euro. Io per 80 mila euro manco mi alzo al mattino e mi pettino i capelli”.

Chiara Biasi e la polemica per gli 80 mila euro: sui social l’influencer fa discutere

Si trattava di uno scherzo che però sta facendo parlare moltissimo, soprattutto sui social network, dove Chiara Biasi è una delle influencer più amate. Chiara pensava che la sua immagine potesse essere rovinata da quelle fotografie false eppure a far parlare di lei dopo lo scherzo de Le Iene è proprio quella frase. Il popolo del web si è ribellato andando contro all’influencer e dicendo che il mondo è pieno di gente che non arriva a fine mese mentre lei pensa che 80 mila euro per uno shooting non siano abbastanza. Adesso la Biasi dovrà proprio giustificarsi con i suoi followers. Che cosa dirà?