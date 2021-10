Ilary Blasi esagera col vestito scollato sulla schiena

Finita l’avventura televisiva con Star in the Star Ilary Blasi è partita con le amiche per qualche giorno di relax a Montecarlo. In una delle sue tranquille serate ha indossato un abito nero con una profonda scollatura sulla schiena, così profonda da attirare l’attenzione di tutti. E’ sulla terrazza dell’hotel di Montecarlo che Ilary Blasi si lascia ammirare, anche alla ricerca di un panorama da mostrare. Ma sui tetti della città del Principato c’è altro ed è quel vestito che Ilary Blasi mostra scoprendo quanto è scollato, fino a mostrare una parte del fondoschiena. L’intimo c’è o non c’è, la domanda è un po’ sempre la stessa quando una vip indossa un abito come questo.

Ilary Blasi a Montecarlo con l’abito nero sulla terrazza del suo hotel

Una mise dopo l’altra in questi giorni e Ilary Blasi rilassata con le amiche a Montecarlo mostra i suoi outfit e le golosità a cui si lascia andare a tavola, poi regala le immagini che hanno il sapore della seduzione non troppo sfacciata.

Anche questa volta la moglie di Francesco Totti stuzzica i follower e resta tra ironia e sensualità, esibisce ma non troppo. Nella sua meta preferita per le vacanze lampo Ilary Blasi fa perdere la testa a chi la segue mentre altri si chiedono se davvero riesca a sedersi con quell’abito e se sotto il vestito indossa l’intimo.

La conduttrice consapevole di tutta la curiosità che avrebbe destato non risponde a nessuno ma attende che arrivi un’altra avventura in tv, certa che arriverà presto dopo la non fortunatissima prima edizione di Star in the Star.

Sul suo profilo social ci sono le foto dei viaggi con la famiglia, l’ultimo a Disneyland per fare felice la piccola di casa ma anche se stessa. Ci sono gli scatti con Totti, da sempre innamorati. Ovviamente non mancano le sue foto, scelte con cura.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".