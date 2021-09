Ilary Blasi a Disneyland per la figlia ma Francesco Totti ha paura

Ilary Blasi e Francesco Totti sono volati a Disneyland per il compleanno dell’ex capitano ma in realtà il regalo non è per lui. Un bel desiderio realizzato per Isabel, la figlia più piccola di Ilary e Francesco Totti. Ovviamente la bimba che ha 5 anni si è divertita tanto con le attrazioni dedicate ai più piccoli restando in attesa quando erano gli adulti ad accedere alle altre attrazioni, come per la Terror Tower. Ben 61 metri al buio ma era Ilary Blasi la più eccitata all’idea di entrare. Francesco Totti è rimasto volentieri fuori ad aspettare con sua figlia e gli altri. L’ex calciatore aveva paura, non trovava il motivo per sentirsi male. La coppia è andata a Parigi non solo con la terzogenita, con loto anche Silvia, la sorella maggiore di Ilary Blasi, il marito Ivan e le figlie Stella di 9 anni e Nicole di 6 anni.

Ilary Blasi si diverte a Disneyland ma giovedì sarà in onda con Star in the Star

Un bel viaggio per la piccola Isabel Totti che si sta divertendo tanto con le due cugine, coccolata da tutti. Per lei a Disneyland anche il passeggino che per scherzare ha usato anche la sua mamma. Qualcuno si era chiesto come mai Ilary Blasi fosse assente dai social nel giorno del compleanno di Francesco Totti. Nemmeno una dedica per lui e questo aveva insospettito i follower. La risposta è tra le storie Instagram della conduttrice.

Ilary Blasi si sta divertendo tantissimo pubblicando le stories in cui mostra la paura degli altri mentre lei farebbe di tutto a Disneyland. Una piccola vacanza con Isabel ma giovedì la conduttrice sarà in onda con il suo programma Star in the star che non sembra stia riscuotendo gran successo; meglio divertirsi e distrarsi nel parco di divertimenti.

I figli più grandi, Chanel e Cristian, hanno invece preferito restare a casa, a Roma, un po’ per gli impegni scolastici e un po’ perché ormai sono grandicelli per Disneyland.