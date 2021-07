Ilary Blasi e Francesco Totti in barca con la famiglia: che fisici scolpiti (Foto)

Che estate sarebbe senza le foto su Chi di Francesco Totti e Ilary Blasi, senza i loro fisici da 10 e lode? Non sarebbe un’estate completa perché se la coppia non regala pettegolezzi alla cronaca rosa vale la pena concentrarsi sul lavoro che fanno entrambi durante l’anno per arrivare così in forma alla prova costume. Che Ilary Blasi fosse magra e tonica l’avevamo capito guardando le puntate dell’ultima edizione de L’Isola dei famosi, e a dire il vero per qualcuno potrebbe essere anche un po’ troppo magra. Francesco Totti nonostante abbia appeso le scarpette al chiodo mantiene intatti i risultati di anni di allenamento e corse sui campi da calcio. “Il sole bacia i belli” scrive la rivista Chi di Alfonso Signorini e con il bikini fucsia di Ilary Blasi la coppia somiglia un po’ a Barbie e Ken.

ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI IN VACANZA IN SARDEGNA

Relax totale per la coppia che dopo la vacanza in Russia ha scelto la Sardegna e ovviamente vacanze al mare con i figli. Hanno scelto Poltu Quatu e i paparazzi si sbizzarriscono scattando foto su foto, immortalando le curve, poche, di Ilary, i suoi bikini, l’allegria che c’è sulla barca dove non ci sono solo i Totti ma anche altri amici, soprattutto adolescenti.

I selfie con i figli, i tuffi con tutti, il sole da prendere tra una risata e l’altra, è la vacanza perfetta, ognuno fa ciò che preferisce e ognuno di loro ha un amico con cui trascorrere del tempo e non annoiarsi. I fan notano soprattutto la pancia piatta di Ilary Blasi, la tonicità che mai come quest’anno esplode sul suo corpo. Anche sul suo profilo social la conduttrice Mediaset non fa mancare una foto per i follower e il primo a commentare è Tommaso Zorzi: “Fatemi entrare nella palapaaa”.