Ilary Blasi e Francesco Totti: 16 anni d’amore celebrati sui tetti di Roma

Quanto romanticismo nella sorpresa che Francesco Totti ha organizzato per Ilary Blasi in occasione del loro sedicesimo anniversario di matrimonio. Un amore di quelli che sembrano esistere solo nelle favole ma che ha cambiato la vita dell’ex calciatore e della bella conduttrice. Una vita l’uno al fianco dell’altro e un amore che deve essere celebrato al meglio. Non a caso, insieme a Totti e Ilary c’erano anche le tre perle nate da questa relazione. Un anniversario di matrimonio più che speciale festeggiato anche con Christian, Chanel e la piccola Isabel. Location scelta: la magica Roma, non poteva essere altrimenti. La famiglia Totti-Blasi ha festeggiato questa data importante con una cena a lume di candela sui tetti di Roma godendosi un panorama mozzafiato. Tutto documentato da Ilary che ha mostrato alcuni dettagli di questa sorpresa dolcissima in occasione dell’anniversario appunto. E poi uno scatto di famiglia, di quelli che conquistano il cuore, con i tre bellissimi figli di Totti e Ilary pronti a celebrare l’amore tra mamma e papà.

Ma vediamo alcuni romantici scatti di questa serata tutta romana per Francesco e Ilary.

Che cena romantica per Totti e Ilary : si celebra l’anniversario

Ilary bellissima con un abito bianco da lasciare senza fiato, Francesco ha optato per una classica camicia bianca. E che dire dei tre figli della coppia, tra capolavori. Fiori, candele, e poi il panorama di una Roma sempre magica: c’erano davvero tutti gli ingredienti per una serata speciale da passare in famiglia.

Non ci resta che fare i nostri migliori auguri alla coppia per questo sedicesimo anno trascorso insieme!