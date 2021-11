Silvia Toffanin festeggia il compleanno in un ristorante di Portofino

Silvia Toffanin ha appena festeggiato il compleanno e la rivista Chi non fa mancare le foto del momento ma non c’è stato nessun party per la conduttrice. La Toffanin è sempre così riservata e attenta a non mostrare molto della sua vita privata ma gli ultimi mesi per lei non sono stati semplici. La perdita della madre è un dolore ancora troppo forte e presente, lo mostra in ogni puntata di Verissimo. Per i 42 anni di Silvia Toffanin festa in famiglia al ristorante, tutto come sempre nella massima intimità e con le persone più care. La cena in un ristorante di Portofino, il luogo dove sia Silvia Toffanin che Pier Silvio Berlusconi si sentono al sicuro con i figli, lontani da occhi indiscreti anche in presenza dei paparazzi.

Silvia Toffanin festeggia il compleanno con la famiglia

Accanto alla Toffanin c’è suo padre, ci sono ovviamente il compagno, Pier Silvio Berlusconi, e i loro figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, presenti anche Marina Berlusconi con il marito Maurizio Vanadia. E’ da tempo che non si vedevano insieme in un locale, da quando il covid ha rinchiuso tutti in casa e ci ha tenuti tutti lontani dai propri cari.

Il 29 ottobre dello scorso anno la morte della mamma e per Silvia Toffanin i suoi 42 anni sono da festeggiare senza dubbio con la famiglia, con il suo papà. Tutti insieme brindano per il compleanno della conduttrice, anche i bambini alzano i calici per la loro mamma. Sono foto rare che pubblica il settimanale di gossip di Alfonso Signorini. La torta, le candeline da spegnere, gli applausi dopo la canzoncina cantata da tutti. Poi i saluti, gli abbracci più affettuosi con Marina e suo marito e si torna a casa tutti mano nella mano. Il sorriso timido di Silvia Toffanin, la sua dolcezza li ritroveremo negli appuntamenti del sabato e la domenica di Verissimo, il suo successo dopo la famiglia.

