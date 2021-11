Chiara Nasti torna all’attacco sul GF VIP: “Mi pregano da anni di partecipare”

E’ una “battaglia a distanza” che si accende e infiamma soprattutto gli animi di chi ama questo genere di situazioni. Dopo che Chiara Nasti aveva detto che mai parteciperà a un reality come il Grande Fratello VIP, ritenendolo un programma da “sfigati”, qualcuno e solo casualmente, aveva fatto recapitare alla redazione di Dagospia, le immagini del provino che Chiara Nasti aveva sostenuto proprio per il Grande Fratello VIP. Una coincidenza pazzesca, non trovate? Le foto che arrivano casualmente e che poi vengono pubblicate su tutti i siti che si occupano di tv e non solo…La Nasti quindi, ha replicato, sempre dai suoi social, spiegando che, come si può notare dal fatto che non ci fossero sul suo corpo alcuni tatuaggi che ha fatto di recente, quelle sono immagini vecchie. Non solo, ha aggiunto anche altro.

La bella influencer ha quindi spiegato che le immagini pubblicate da Dagospia, non sono recenti, come c’era scritto nell’articolo in cui si parlava di un provino sostenuto tre mesi fa, un provino quindi per la sesta edizione del GF VIP. La Nasti ha spiegato:

Tirare fuori cose passate per denigrare (non avevo neanche i tattoo, spacciandola per una cosa recente) non è da vigliacchi e bugiardi… di più. Io non sono la stessa di due tre anni fa. Come il resto di voi. La mia parola vale davvero così tanto? Oh, vi ringrazio. Il mio parere in merito non cambia però. Tra sfig*ti comunque vi capite.

E ancora:

La sfig*ta sono io che non accetta di partecipare a questi teatrini di tre centesimi. Oppure voi (non voi persone ovviamente) che mi continuate a pregare, a distanza di anni, di prenderne parte? Le mie priorità e ambizioni sono davvero lontane da questo tipo di roba.

Chiara Nasti quindi avrebbe sostenuto il provino un paio di anni fa nello stesso periodo in cui aveva anche partecipato all’Isola dei famosi, reality nel quale durò neppure il tempo di costruire la capanna, visto che decise di tornare a casa, troppo impaurita e spaventata dalla lontananza delle persone a lei care.

