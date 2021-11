Per Chiara Nasti il GF VIP è da “sfigati” ma aveva fatto il provino

Ci pensa Dagospia a mettere i puntini sulle i rispetto a quello che sta succedendo nelle ultime ore con una polemica che vede protagonista Chiara Nasti, nota influencer ed ex concorrente dell’Isola dei famosi ( reality nel quale durò neppure il tempo di gettarsi dall’elicottero per la troppa nostalgia di casa). Nelle ultime ore, i fan della Nasti e non solo, si sono chiesti se potesse essere una potenziale concorrente del Grande Fratello VIP 6. La Nasti, in modo molto perentorio ha risposto: “Se diventerò una concorrente? Non sono per quelle robe lì. Lo trovo da sfigati, ognuno vede le cose a modo proprio. Mai comunque”. Robe sa sfigati da mai nella vita. Eppure nell’articolo pubblicato su Dagospia a firma di Giuseppe Candela, vengono pubblicate delle foto inequivocabili. Chiara Nasti sta facendo il provino per il Grande Fratello VIP ed ecco le sue immagini proprio mentre si racconta. Un provino che a quanto pare, non ha superato e il fatto di non esser stata scelta l’avrebbe quindi portata a definire il reality di Canale 5 roba da sfigati, almeno secondo quanto ricostruisce il giornalista di Dagospia. “Una rosicata grande quanto una casa” inizia così l’articolo in cui vengono pubblicate le immagini esclusive che mostrano Chiara Nasti il giorno del provino.

Dagospia pubblica le foto del provino di Chiara Nasti al GF VIP 6

Molto singolare il fatto che queste foto siano arrivate alla redazione di Dagospia ma verrebbe da pensare che solo chi c’era lì quel giorno era in possesso delle immagini. Di certo non sono state mandate a Dagospia dalle persone vicine a Chiara Nasti, che avrebbe sostenuto il provino circa tre mesi fa. Saranno state inviate da chi lavora al Grande Fratello VIP che, dopo aver letto le parole della Nasti, magari e diciamo magari, ha voluto in qualche modo “vendicarsi” a sua volta? Vedremo se l’influencer deciderà di rispondere a questa provocazione spiegando come mai tre mesi fa aveva fatto il provino e oggi invece dice che mai nella vita, parteciperebbe al reality di Canale 5.

( foto pubblicate in esclusiva dal sito Dagospia)

