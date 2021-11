Milly Carlucci a Mara Venier: “Sei una guerriera”, risponde Nicola Carraro

Mara Venier sta bene, gli esami a cui si è sottoposta confermano che per fortuna non è successo nulla di grave, adesso deve rimettersi in forma per la puntata di domenica. A sostenerla tante colleghe, magari non tutte, ma Milly Carlucci le invia tutta la forza possibile confermando la stima che nutre nei suoi confronti. E’ stata davvero una brutta caduta quella di Mara Venier mentre conduceva in diretta Domenica In, ha spaventato tutti ma più di tutti suo marito. Nicola Carraro stava guardando la tv ma non era in Italia, attimi di paura per lui, lo confida sui social ringraziando che non sia accaduto niente di grave. Il sostengo del pubblico, dei colleghi, di tutti, è fondamentale sempre. In tanti hanno inviato alla Venier non solo gli auguri perché passi tutto presto anche questa volta ma anche i peperoncini, i corni rossi, tutto quanto possa scacciare via la sfortuna. Non è possibile che capitino tutte a lei. “Cara Mara Venier sei una guerriera, nulla ti può fermare! Domenica prossima tutti ad ammirarti e sostenerti” è il messaggio di Milly Carlucci.

Il marito di Mara Venier risponde al messaggio di Milly Carlucci

Prima che arrivasse il grazie della Venier è arrivato quello di suo marito. Nicola Carraro sui social ha risposto: “Grazie Milly, sei come sempre una gran signora”.

La Carlucci non è certo l’unica che sostiene la padrona di casa di Domenica In. Eleonora Daniele ovviamente è stata tra le prime ma anche Rita Dalla Chiesa le ha inviato tanti corni e peperoncini scrivendo: “Maramia”. Anche Antonella Clerici nella puntata del lunedì ha subito rivolto un pensiero all’amica e collega. Ha poi anche cercato di esorcizzare la paura quando era previsto salisse su una scala, spaventata perché magari tutte le conduttrici Rai dovrebbero fare attenzione, non si sa mai.

Mara Venier è a riposo a casa, assistita come sempre da sua figlia Elisabetta Ferracini. La figlia della conduttrice questa mattina era a colazione con Sabrina Salerno, la cantante al collo aveva un cornetto rosso, non si sa mai, meglio prevenire.

