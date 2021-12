Tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò amicizia finita: cancellano le foto insieme

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello hanno litigato di nuovo, non sono più amiche? Il loro infinito tira e molla questa volta sorprende perché le due ex gieffine hanno smesso di seguirsi su Instagram dopo l’eliminazione della Mello dal reality show la Fazenda. Davvero strano considerando che Adua Del Vesco era scesa in campo per difenderla dalle presunte molestie del cantante Nego Do Borel. Forse è stata proprio la difesa dell’attrice siciliana a infastidire Dayane? E’ stata la modella e showgirl brasiliana a smettere di seguire per prima l’altra, l’ha fatto subito, forse non hanno nemmeno avuto il tempo di parlarsi, di chiarire, di litigare. In tutta risposta Rosalinda Cannavò ha fatto lo stesso, ha tolto il “segui” alla sua ex amica. Non è tutto perché proprio come accade tra due ex fidanzati che non si sopportano più hanno voluto cancellare i ricordi, le loro foto insieme.

Cosa è successo tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò?

“E’ vergognoso che un uomo non accetti di essere respinto” è stata questa la difesa dell’attrice preoccupata dell’amica che in quel momento era chiusa nella Fazenda. In tanti non riuscivano a capire cosa stesse accadendo nel noto reality show. Cosa non è piaciuto a Dayane? Ha litigato solo con lei o con tutti quelli che si sono intromessi in questa faccenda?

Non è la prima volta che litigano, non è la prima volta che sono protagoniste del gossip. La scorsa edizione del GF Vip il loro legame è passato dall’amicizia alla gelosia, dalla dichiarazione d’amore al non parlarsi più. Alla fine della loro avventura al Grande Fratello Vip la Cannavò e la Mello erano riuscite a risolvere tutte le incomprensioni grazie all’intervento di altre gieffini ma a questo punto sembra che sia davvero finita per sempre, che l’amicizia non interessi più a nessuna delle due.

