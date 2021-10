Le Iene sbarcano in Brasile per aiutare Dayane Mello: capirà davvero che cosa le è successo?

Il 5 ottobre partirà una nuova edizione de Le Iene e il programma di Italia 1, tra le altre cose, si occuperà di quello che sta succedendo in Brasile nel reality show A Fazenza. Per chi non lo sapesse, la modella Dayane Mello, che lo scorso anno è stata protagonista del Grande Fratello VIP 5 è una delle concorrenti del programma brasiliano. La scorsa settimana la Mello è stata vittima di molestie da parte di un concorrente ( c’è anche una indagine in corso per capire se si sia trattato di uno stupro). In Italia c’è stata una grande mobilitazione per la vicenda, che ha visto in prima linea molte persone, tra cui anche il giornalista Gabriele Parpiglia. Il tam tam mediatico ha portato all’espulsione dell’uomo che ha fatto del male a Dayane, che nega tutto e che dai social, una volta uscito dal gioco, continua a postare video con Dayane e a fare il tifo per lei ( in un primo momento aveva persino minacciato il suicidio, ma due ore dopo era già tornato a pubblicizzare prodotti nella sua pagina instagram). Ma perchè il programma di Italia 1 si sta interessando della vicenda? Per molti Dayane è una sorta di ostaggio nel reality. Il suo staff non avrebbe potuto parlare con la concorrente che non ricorda nulla di quello che le è successo nei due giorni in cui avrebbe subito delle molestie. Dayane continua a raccontare ai suoi compagni che non sa che cosa è successo tanto che non ha capito neppure perchè Nego do Borel è stato espulso.

Roberta Rei quindi, è andata in Brasile per assicurarsi che Dayane sappia realmente quello che potrebbe esserle successo mentre lei era ubriaca o quasi del tutto incosciente e decida poi se continuare a restare nel gioco o meno.

Qui tutta la vicenda legata al caso Dayane Mello

Le Iene in Brasile per Dayane Mello

L’inviata del programma di Italia 1 ha mostrato il suo arrivo in Brasile: “Olá, nós estamos aqui n A Fazenda porque nós tentamos falar com a TV RECORD mas não obtivemos nenhuma resposta: Nós queremos saber como a Dayane está e se ela está realmente consciente do que aconteceu para decidir se ela continua ou não no Reality Show. A gente pode falar através de um vidro, ou até mesmo irmos ao vivo no episódio de hoje à noite para ter certeza que ela está bem e também deixa-la saber que muitas pessoas aqui na Itália estão preocupadas com o bem estar dela.”

L’inviata de Le Iene ha quindi fatto sapere che la produzione del reality non ha risposto alle sue domande e che per questo quindi, si cercherà in qualche modo di parlare con Dayane per assicurarsi che lei sappia realmente quello che è capitato e anche per capire se sta bene, sia dal punto di vista fisico che mentale.