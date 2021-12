Valeria Graci conquista tutti senza filtri: “Quella sui fianchi è solo felicità”

Valeria Graci non è mai stata così bella come nella sua ultima foto senza filtri postata su Instagram. L’attrice comica mostra il suo corpo sena alcun timore, finalmente sicura di poterlo fare. Rotolini, pancetta e i fianchi morbidi, Valeria Graci è una donna come tantissime ma il suo messaggio è forte e arriva tutto. Basta filtri, basta magrezza a tutti i costi, la felicità è ciò che conta e lei lo sa bene. E’ stata vittima di un amore tossico, ha avuto il coraggio non solo di scappare e ricominciare a vivere ma anche di raccontare tutto. E’ sempre importante essere d’esempio quando l’esempio è bello e vero come Valeria Graci. Basta filtri, basta finzioni, sono tantissime le donne famose che hanno deciso di mostrarsi come sono ma ci vuole molto più coraggio a mostrarsi come lo fa lei. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una donna bellissima perché si sente bella.

Valeria Graci senza filtri

“Io sono bella e quella sui fianchi è solo felicità senza filtri” che frase meravigliosa. In tantissimi, vip e persone comuni, hanno commentato il suo scatto. Lei come sempre ha aggiunto una battuta: “Vi vedo che allargate la foto per vedere l’adipe”.

Appalusi, risate e cuori di Flora Canto. Sonia Bruganelli, Sandra Milo, Roberta Capua, Niccolò Presta, Nek, Andrea Roncato, Paola Perego, Fabiola Sciabbarrasi, Rosalia Porcaro, Giusy Versace e tanti altri, tutti hanno apprezzato il messaggio, la foto, la bellezza di Valeria Graci.

La Graci è mamma dal gennaio del 2011, suo figlio è nato dal matrimonio con l’ex marito Simon Russo. Un ennesimo messaggio di positività proprio sul social dove tutti nascondono i propri difetti e corpi e vite sembrano tutte perfette. Valeria Graci è alta 154 centimetri, ha 41 anni è una vera professionista e si sente bella, come dovrebbero sentirsi tutte le donne.

