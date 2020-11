Valeria Graci distrutta dall’ex marito racconta tutto a Verissimo (Foto)

Ospite di Verissimo Valeria Graci parla per la prima volta dell’ex marito, di quel limite superato che l’ha lacerata dentro (foto). Nella puntata di Verissimo di domani, uno speciale contro la violenza alle donne, l’attrice comica tira tutto fuori ed è sconvolgente il suo racconto. Di meraviglioso del legame avuto con l’ex marito c’è il figlio Pierluigi che ha 9 anni ma il resto l’ha resa fragile per lungo tempo. Valeria Graci si sentiva dire che era nullità e sono quelle le parole che non dimentica che l’hanno lacerata dentro. Per la prima volta apre il suo cuore e racconta la sua vita privata. Ha chiesto aiuto, non poteva farcela da sola, quella storia per lei così importante la stava distruggendo.

VALERIA GRACI A VERISSIMO: “QUANDO SI USANO CERTE PAROLE SU SUPERA IL LIMITE”

Era follemente innamorata come capita per fortuna a tante ma lui non era l’uomo giusto. L’abbiamo sempre vista sorridere e far ridere ma c’era altro nella sua vita. “Le storie possono finire ma a volte c’è una non accettazione della fine di un amore. Tutte le coppie litigano, ma quando si usano determinate parole si supera il limite”. Ha vissuto momenti di estrema debolezza ed è andata in analisi, ha raccontato tutto alla sua famiglia, alle amiche e si è fatta aiutare.

“Ho avuto il timore di non sentirmi sicura. Per una come me, abituata a vivere da sola da quando avevo 18 anni, è stata tostissima. Sono ritornata a stare con i miei genitori a Roma. Loro sono separati da quarant’anni ma si sono riuniti sotto lo stesso tetto per proteggermi”.