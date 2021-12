Nina Moric contrattacca sui social: “Tu che hai abusato, il peccato è tuo, la verità verrà alla luce”

In questi giorni, sui social, si è sviluppata una pagina abbastanza triste che per l’ennesima volta coinvolge Nina Moric e suo figlio. Non solo, in questa vicenda è stata tirata in mezzo anche Belen Rodriguez che ha scelto di non commentare, probabilmente per non alimentare il chiacchiericcio su una storia, a detta di tutti, in primis di Carlos, totalmente inventata. La Moric aveva pubblicato pochi giorni fa una chat privata tra lei e suo figlio. Cosa smentita da Carlos che ha negato di aver mandato quei messaggi a sua madre, dicendo che era totalmente inventato tutto. Tesi confermata anche da Fabrizio Corona che si è detto stufo della cattiveria della sua ex moglie che ogni anno se ne esce con una trovata di questo genere. Nina però non ci sta e torna a lanciare accuse, ribadendo che quello che ha raccontato su suo figlio è reale. Arriva a parlare di abusi, senza fare il nome di Belen ma è chiaro che si stia rivolgendo a lei. La questione è così delicata che davvero, bisognerebbe fermare tutto, magari intervenendo per vie legali.

Nina Moric replica ancora: la verità verrà alla luce

Le parole di Nina Moric sono state queste:

Non mi dispiace essere chiamata bugiarda dalle persone. Io sono una meravigliosa bugiarda. Però odio essere chiamata bugiarda quando dico la sacrosantissima verità. E adesso mi rivolgo a te che hai abusato: il peccato è tuo, il reato è tuo, e anche la vergogna sarà la tua. Una persona che vive nella negazione dipingerà un’immagine di se stessa come vittima o anche innocente in tutti gli aspetti. Saranno offesi dalla verità. Ma ciò che si fa al buio, alla fine verrà alla luce. Il tempo ha un modo di mostrare i veri colori delle persone”

Queste le accuse lanciate in precedenza dalla Moric verso Belen

Perchè arrivare a inventarsi tutto questo, se la persona che è coinvolta in questa storia, Carlos Maria, dice che non c’è nulla di vero in quello che sua madre sta raccontando? La Moric a quanto pare non la pensa così e crede di essere nel giusto. Qualcuno non sta dicendo la verità ma chiaramente non spetta a noi decidere di chi si tratti.

