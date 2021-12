L’assurda accusa di Nina Moric contro Belen: ha baciato Carlos ma è lui a smentire la madre

Perché Nina Moric ha mosso quelle assurde accuse contro Belen Rodriguez? L’ex moglie di Fabrizio Corona ha mostrato i messaggi che suo figlio Carlos le avrebbe mandato. Sono messaggi che parlano di Belen, sono parole che agli occhi di tutti appaiono davvero assurde. Il primo a smentire tutto è stato Fabrizio Corona andando contro Nina Moric ma forse non c’era nemmeno bisogno di farlo, davvero impossibile credere a quei messaggi. Carlos Corona non è un bambino, assurdo poi che Belen possa avere tentato di baciarlo dopo avere fatto anche altro. Fabrizio Corona parla di cattiveria che salta di nuovo fuori, indica questo come un “regalo” di Natale di Nina Moric.

Belen non replica ma lo fa Carlos Corona

Belen resta in silenzio, cosa potrebbe dire? Ci pensa Carlos Corona a smentire tutte le parole di sua madre. Lo fa attraverso alcune storie su Instagram, rivela a tutti che quelle accuse sono frutto della immaginazione di Nina Moric.

“Belen mi ha fatto bere, voleva farmi fumare, mi ha baciato in bocca, no voleva che la baciassi in bocca pure mio padre. Belen è una cretina. Tuza portami via da questo paese, voglio stare con la mamma, mi manchi” questo il messaggio pubblicato dalla Moric, questo sarebbe il messaggio che suo figlio le ha inviato. Nina ha poi cancellato tutto ma ormai tutti avevano letto e Carlos aveva smentito.

Fatti che risalgono al 23 dicembre, fatti che non sono mai avvenuti ma la Moric aveva anche scritto: “Sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio il 23/12. SEI UNA MADRE. Non dobbiamo odiare chi fa cose sbagliate o dannose; ma con compassione devi fare il possibile per fermarli poiché stanno danneggiando se stessi. Così come nel profondo inconscio soffrono per le loro azioni. L’amore di una madre per suo figlio è come nient’altro al mondo. Non conosce legge né pietà. Osa ogni cosa e schiaccia senza pietà tutto ciò che si trova sul suo cammino”.

