Carlos Corona festeggia i 19 anni in Croazia con Nina Moric

Un compleanno diverso dagli altri per Carlos Corona. Il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona ha compiuto 19 anni e ha festeggiato in Croazia con la mamma e un piccolo gruppo di persone. Tutto nel modo più semplice, più che un party è una dolce festa di compleanno con Nina Moric attaccata a suo figlio come sempre. Tantissimi gli auguri per il festeggiato ma è la mamma a cantargli una canzone sussurrata mentre lui esprime un desiderio e soffia la candelina sulla torta. Un legame fortissimo quello tra madre e figlio ma anche se Corona è lontano trova il modo di stare accanto al suo Carlos e trova anche il modo per superare le tante difficoltà con la sua ex moglie.

CARLOS CORONA E GLI AUGURI DI PAPA’ FABRIZIO

L’ex re dei paparazzi ha condiviso uno scatto molto tenero: Carlos è tra le sue braccia, piccolo con i capelli lunghi, attaccato al suo papà, lo stringe forte con immenso amore. “Sei l’unica cosa che conta nella mia vita, auguri amore mio”. Poi arriva la lunga carrellata di foto pubblicate da Fabrizio Corona: ripercorre la loro vita insieme ma non dimentica quanto sia stato difficile il loro percorso. “Le storie d’amore sono storie di vita, e la vita è difficile. E’ piena di ostacoli e problemi da superare ma quando hai un figlio come il nostro se lo si vuole rendere felice tutto devi sacrificare, tutto”.

Parole che non hanno bisogno di spiegazioni, la lotta tra Nina Moric e Fabrizio Corona sembra eterna, sembrano sotterrare l’ascia di guerra per poi mettere in piazza i loro problemi, i rancori, le cose forse mai dette prima.

“I momenti più belli non hanno foto, ma ricordi marchiati a fuoco sulla pelle o nel cuore” scrive la Moric e anche questa sembra una frecciatina al suo ex o forse è solo la voglia di pensare al bene di Carlos.