Nina Moric e Fabrizio Corona di nuovo uno contro l’altro: ci sono nuove accuse

Nelle ultime ore si era parlato di un riavvicinamento tra Nina Moric e Fabrizio Corona, almeno di un rapporto sereno tra i due ex per amore del figlio Carlos. In un attimo cosa è cambiato? Dopo l’orgoglio di Nina e Fabrizio per il diploma del figlio adesso la modella si scaglia contro l’ex marito confidando che aveva sperato che lui cambiasse ma che ha invece tanto da tirare fuori. Una lettera aperta che la Moric pubblica tra le sue storie di Instagram e sono parole che diventano accuse, addirittura parla di soldi dati a Corona per l’affido esclusivo di Carlos. Perché scrivere queste cose, vere o false che siano, perché dirlo a tutti?

LA LETTERA DI NINA MORIC A FABRIZIO CORONA

“Fabrizio caro, ho sperato fino all’ultimo che al meno di fronte a una disgrazia potessi essere un uomo, un padre, una persona morale. Invece non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi” scrive Nina che prosegue con gli attacchi. “Hai fatto scattare foto di nascosto per venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua”. Si riferisce alla foto pubblicate su Chi?

“E non dirmi che vuoi bene a Carlos. Si, ho scritto Carlos perché chiamarlo tuo figlio sarebbe una blasfemia. Mi hai tolto tutto. Mio figlio, perché ti serviva come free pass per uscire dal carcere, la salute, perché entrambi paghiamo quotidianamente le conseguenze delle tue azioni” ma non è finita Nina Moric insinua anche altro.

“Mi hai rubato denaro, per non tacere che non ci hai mai sostenuto materialmente oltre che moralmente. Ma evidentemente non ti è bastato, vuoi sempre di più. Ti voglio ricordare, perché io non posso dimenticarlo, che mi hai chiesto e ti ho dato molti soldi per lasciarmi l’affido esclusivo di Carlos, che per te ha sempre avuto un prezzo, come tutto ciò che ti circonda. E non negare l’evidenza perché all’epoca abbiamo firmato la scrittura privata con gli avvocati, documento che ho ancora conservo ma che non mostrerò a nostro figlio”.

La lettera prosegue chiedendo a Fabrizio Corona di vivere la sua vita e di “non rovinare più” la loro. Anche lui ha risposto. In basso le stories di entrambi.