Luca Argentero: “Odio la mascherina ma in futuro continuerò ad usarla”

Gli ultimi due anni per Luca Argentero sono i più belli della sua vita, c’è la pandemia ma per l’attore così amato dal pubblico il bilancio è meraviglioso. Il covid non rende tutto perfetto, anche lui ha vissuto e vive la paura per i suoi cari ma è nata Nina e ha sposato Cristina Marino, è ovvio sia felice nonostante tutto. Per tutti questi due anni saranno ricordati come i più brutti e pesanti degli ultimi ottanta; Luca Argentero ne parla nella sua intervista su Gente ma per lui sono “incredibilmente belli e ricchi di soddisfazione”. La storia d’amore con Cristina è una vera favola, lei è una donna meravigliosa, continua a ripeterlo, sempre. Poi c’è il successo di Doc: “Tra i più grossi progetti e di maggior successo degli ultimi quindici anni”. Infatti, la prima puntata della seconda edizione di Doc ha fatto salire lo share al 30%.

Luca Argentero come tutti vorrebbe tornare a vivere la normalità

Sua figlia sta crescendo con i volti con le mascherine, per lei è la normalità ma Luca Argentero come tutti vorrebbe che tutto sparisse: “Odio la mascherina, ma credo che, in certe situazioni anche in futuro, continuerò a usarla”. Forse è l’unica cosa che dovrebbe rimanere a tutti, l’unico insegnamento: indossare la mascherina quando è necessario, come già fanno in altri Paesi, per rispetto a chi è fragile e in alcuni casi per proteggere se stessi.

“Questi due anni, che saranno ricordati da tutti come i più brutti e pesanti degli ultimi ottanta, per me sono stati incredibilmente belli e ricchi di soddisfazioni. Ho messo al mondo una bambina, ho sposato una donna meravigliosa e ho preso parte a un progetto, Doc”. Il bilancio di Argentero non può che essere positivo, nonostante la pandemia, il covid, la paura, le mascherine.

